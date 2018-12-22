В Украине подорожала водка, хлеб и колбасы

За месяц в Украине подорожал ряд социальных продуктов питания. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН. Так, в ноябре, по сравнению с октябрем, выросли цены на хлеб - на 45 коп., до 10,3 грн за единицу (500 грамм). Также возросла стоимость колбас (вареные, первого сорта) - на 1 грн, до 92,2 грн за кг продукта.



Кроме того, подорожали все без исключения алкогольные напитки. Так, стоимость бутылки водки объемом 0,5 л выросла на 66 коп. до 90,35 грн, стоимость вина столового объемом 0,75 л - на 42 коп., до 62,3 грн.



Также подорожало пиво. Стоимость бутылки пива объемом 0,5 л выросла в цене на 15 коп., до 15,1 грн.



Макаронные изделия выросли в цене на 39 коп., до 16,9 грн за кг, крупа манная - на 35 коп., до 13,6 грн за кг. Вместе с тем, подешевела гречка - на 31 коп., до 16,6 грн за кг продукта.



Напомним, по данным налоговиков, алкоголь и табак принесли госбюджету 2,8 млрд грн.



Также напомним, по прогнозам экспертов рынка, в предновогодний период алкоголь можно будет купить за полцены.

