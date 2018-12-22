Почти 200 украинских школ и садиков имеют проблемы с отоплением

Специалисты Госпродпотребслужбы проверили 5 тыс. отечественных учреждений образования. Нарушение температурного режима установлено в 193 учреждениях. Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы, передает УНН.



"Эти обследования проводились с целью обеспечения мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемический сезон ОРВИ и гриппа в 2018-2019 в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического образования и учреждений интернатного типа для детей", - уточнили в ведомстве.



Основными причинами несоблюдения температурного режима стало нарушение сроков начала отопительного сезона (Черкасская, Днепропетровская, Херсонская области), несвоевременная подготовка систем отопления (Житомирская, Закарпатская, Херсонская области), неисправность автономных котелен (Киевская, Винницкая, Николаевская области), отсутствие по вине собственника условий сохранения тепла во время учебного процесса (Одесская, Полтавская, Харьковская области), безответственность органов исполнительной власти из-за установления лимитов отопления (Николаевская, Ровенская области), повреждения внешних сетей или некачественная работа централизованных сетей теплоснабжения (Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская области).



По фактам выявленных нарушений руководителям учреждений образования предоставлено 120 предписаний и направлено 469 информационных сообщений органам исполнительной власти и местного самоуправления.



В Госпродпотребслужбе проинформировали, что ответственность за выполнение санитарных правил и норм возлагается на учредителя (собственника) и руководителя учреждения образования. Ежедневный контроль за выполнением действующих санитарных правил и норм должен осуществлять руководитель и медицинский персонал учебного заведения, а также ответственное лицо, назначенное приказом руководителя учреждения.

