WSJ: Военные не получили приказ о выходе из Сирии

Командиры американских вооруженных сил независимо от ранга не уведомлены о деталях плана президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии и Афганистана, сообщает газета Wall Street Journal 24 декабря. Американские ВВС не получали приказ от Пентагона о выходе из Сирии. Также они не обладают информацией о сроках вывода или о численности.



WSJ рассказывает, как во время визита в американские войска за рубежом коменданта корпуса морской пехоты, генерала Роберта Неллера, морские пехотинцы спросили о приказе Трампа о выводе войск из Сирии и Афганистана.



В частности, пехотинцев волновало, касается ли данный приказ тех, кто развернут на местах боевых действий.



"Это действительно хороший вопрос. И честный ответ в том, что я понятия не имею", - ответил генерал.



Министр ВМС США Ричард Спенсер также не получал приказа Пентагона или из Белого дома о сокращении войск.



"Ничего официального, просто твиты", - сказал Спенсер ранее.



По словам нескольких офицеров, командующему силами НАТО в Афганистане Остину Миллеру также не было отдано приказа о сокращении войск.

