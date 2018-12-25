Доказан редкий механизм эволюции

Ученые Мичиганского университета (США) наблюдали в дикой природе доказательство существования редкой формы естественного отбора, который способствует усилению (англ. reinforcement) репродуктивной изоляции двух близкородственных видов. При этом два вида пока еще имеют возможность скрещиваться между собой и производят на свет гибриды. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.



Географическая изоляция двух популяций одного вида является одним из главных факторов появления новых видов. Со временем в обеих популяциях накапливаются различия в ДНК, что в конечном итоге делает их неспособными скрещиваться между собой. Однако некоторые близкородственные виды все еще способны спариваться друг с другом и обзаводиться потомством. Считается, что полная репродуктивная изоляция возникает при влиянии дополнительных факторов. Одним из них является естественный отбор, направленный против гибридов, которые менее приспособлены, чем обычные особи. Однако подобное усиление репродуктивной изоляции встречается очень редко, и некоторые исследователи сомневаются в существовании этого механизма.



В новой работе ученые изучили гибридную зону двух видов обезьян-ревунов в Мексике — черных ревунов и колумбийских ревунов, которые разошлись около трех миллионов лет назад и лишь в последние 10 тысяч лет стали снова контактировать. В гибридной зоне происходят частые половые контакты между особями двух видов, в результате чего появляются популяции гибридов, и последние по численности преобладают над родительскими формами. Исследователи проанализировали генетический состав популяций, чтобы определить ДНК, участвующую в видообразовании и испытывающую на себе давление естественного отбора.



Оказалось, что на геном ревунов влияют множество форм естественного отбора, включая усиление репродуктивной изоляции. Поскольку гибридные особи часто гибнут до достижения половой зрелости или вообще не способны размножаться, отбор способствует распространению тех обезьян, чья ДНК менее похожа на ДНК другого вида. Они успешнее размножаются, оставляя здоровое потомство. Со временем двум видам из-за растущих генетических различий становится все сложнее скрещиваться друг с другом, и репродуктивная изоляция усиливается. На существование подобного процесса указывало то, что в гибридной зоне ревунов генетических различий между видами больше, чем за ее пределами.

