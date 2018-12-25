У комедии "Один дома" появится продолжение

Киностудии Fox и Disney планируют перезапустить культовую семейную комедию "Один дома" и снять ее продолжение. Как сообщает Splash Report, проект имеет высокий приоритет для обеих компаний.



Сейчас продюсеры ищут режиссера новой комедии, который заменит Криса Коламбуса. Сценарий напишет Микки Дэй, известный по шоу "Субботним вечером в прямом эфире".



Кроме того, планируется, что в новом фильме снимется комедийный актер Уилл Фаррелл, а также Мелисса МакКарти, с которой на данный момент ведутся переговоры.



Отмечается, что проект будет не ремейком, а новым продолжением кинофраншизы, снятой в стиле Джуманджи с Дуэйном Джонсоном.







