Не продлил…

Страшно разочарован непродлением военного положения. Мы все приготовились отражать сухопутное вторжение Кремля, напрягли все резервы и мобилизовали весь мир на войну, и вдруг все кончилось. А как же блокпосты, на которых герои до сих пор отражают танковое вторжение в Сумской области? Кто возьмет смелость сообщить им, что все? Нет больше людей в положении. Только томос остался. На мой взгляд, это лютая «зрада». Именно сегодня, без объявления войны, страна-агрессор ввела санкции против лучших сыновей, дочерей и некоторых трансгендеров нации.



Как можно не продлевать в таких вопиющих условиях? Кремль распоясался. Мочит санкциями всех. Даже тех, кого называют «представителями пятой колонны». Это настоящая гибридная война, которая ведется против нас с изуверской жестокостью. В то время как кинематограф нации только-только встал с колен и начал сосать из бюджета Гройсмана, когда первая межконтинентальная электричка поломалась под Борисполем, мы фактически капитулируем. Страшно читать паблики. Там народ воет и порывается свести счеты с жизнью в «Фейсбуке». Борис Колесников под санкциями. Евгений Мураев под ними же. Еще два десятка парламентариев, которые день и ночь работали над укреплением оборонной промышленности по формуле «Роттердам плюс», тоже в списке. Произошло то самое вторжение, о котором говорил наш мудрый лидер перед тем, как уединиться для размышлений о судьбах вселенной в резиденции в Гуте. Он там медитирует на томос, подключается к информационному полю Земли и астрально путешествует по Мальдивам. Почему он не на боевом белом коне, которого ведет под уздцы первый вице-спикер Ирина Геращенко?



Враг топчет списком нашу землю. Сотни сподвижников Петра Алексеевича ложатся под список санкций. Гибридные вихри реют над девственно чистой прародиной человечества. Действовать следует без промедления. Во-первых, срочно собрать Верховную Раду и объявить о настоящем, типично мужском желании продлить. Доказать всему миру, что ты являешься альфа-самцом, который положил на рекомендации какого-то Курта Волкера. Что значит не продлевать, б...ть?



И что мы видим в итоге? Жалкое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Какие-то потуги отчитаться, что «была проделана огромная работа по защите от вторжения». Это, дорогие побратимы, полная капитуляция. Кремль, почуяв слабость жертвы, вообще распояшется

Вы видите, господин Волкер, что творится? Честные патриоты пришли сжигать телеканала Мураева «Наш», а выясняется, что он их побратим, под санкциями ходит! Вот кто в состоянии пережить подобный когнитивный диссонанс? Однозначно продлевать! Стукнуть кулаком по столу спикера и наблюдать, как расплывается большое пятно по штанам главы высшего законодательного органа власти. Как депутаты на каникулах? Ты что же, козья морда, не знал, что положение заканчивается? Не мог принять меры, херсонский выкормыш?Во-вторых, надо выступить со срочным обращением к нации. Для этого следует по традиции приехать в Житомир. Выступить на полигоне с новейшими образцами военной техники, попами из ПЦУ, иконами и с женой Мариной на заднем плане. Сначала спеть гимн, рассказать о томосе и затем рубануть: агрессия началась! Лучшие люди нации полегли под санкциями! Враг нанес неожиданный удар, пытаясь перехитрить наши ВСУ, которые практически овладели высоким тактическим мастерством. Он рассчитывает, что мы не продлим. Но мы не такие! Мы говорим «остаточнепрощавай империи». «Прощай, немытая Россия, страна рабов…» и так далее.В-третьих, разъяснить людям, что такое формула «Роттердам плюс» и почему Ринат Ахметов является настоящим врагом нации. То есть другом, попавшим под санкции Кремля. Все же очень просто. Чего тянуть?И что мы видим в итоге? Жалкое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Какие-то потуги отчитаться, что «была проделана огромная работа по защите от вторжения». Это, дорогие побратимы, полная капитуляция. Кремль, почуяв слабость жертвы, вообще распояшется и будет безнаказанно вводить все новые и новые санкции против достойных сыновей и дочерей нации. Включая трансгендеров, естественно.Главком заявил: не будем продлевать. Стон раздался в пабликах и в «Фейбсуке». Это конец. Список Кремля продолжает победно шествовать по нашей стране.