Выявлена неожиданная опасность шампуня и зубной пасты

Ученые Калифорнийского университета в Беркли (США) выяснили, что дети, которые подвергаются воздействию химических веществ, содержащихся в зубной пасте, шампуне и мыле, могут быть склонными к преждевременному половому созреванию. Это, в свою очередь, способствует высокому риску психических заболеваний, рака груди и половых органов, сообщает издание The Star.



В исследовании приняли участие 388 девочек, за здоровьем которых следили от самого рождения до достижения подросткового возраста. Специалисты определили основные факторы, влияющие на рост и развитие организма детей. При этом преждевременное половое созревание определялось как рост груди и первые месячные до восьмилетнего возраста. Известно, что девочки с этой проблемой, становясь старше, сталкиваются с социальными проблемами и склонны к рискованному поведению будучи подростками. При этом обычно девочки вступают в пубертатный период в 11 лет.



Как отмечают специалисты, ранее созревание, наблюдаемое в ходе многолетних обследований, могут вызывать такие химические вещества, содержащиеся в средствах личной гигиены, как фталаты, парабены и фенолы. Их действие напоминает действие гормонов, что приводит к сбоям в деятельности эндокринной системы. Однако ученые отмечают, что их влияние на организм необходимо подтвердить в будущих исследованиях.

