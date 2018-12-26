Порошенко анонсировал новые санкции против РФ

Сегодня на повестку дня Совета национальной безопасности и обороны внесен проект принятия решения о применении санкций Украины против РФ. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО, передает корреспондент УНН.



"Сегодня на повестку дня СНБО внесен и проект принятия решения о применении санкций Украины за незаконное проведение выборов на территории, оккупированной на Востоке Украины, на Донбассе. За агрессию против нашего государства в Черном море, возле Керченского пролива – тех, кто атаковал наши корабли, тех, кто был причастен к незаконным судебным процессам, к задержанию, тем кто отдавал приказы", – сказал он.



По словам Президента, Украина должна продемонстрировать миру решимость наших действий.



"Мы видим политическую поддержку и участие Государственной думы в этом процессе – значительное участие Госдумы, в том числе и фракции "Единая Россия", ЛДПР, также решением вводятся в санкционный список. Предприятия, в той или иной степени противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в Вооруженные силы РФ, по предложению Правительства, СБУ, с анализом ВР также предложено сегодня предложить к ним санкции", – подчеркнул Порошенко.



Напомним, 25 декабря Россия расширила санкционные списки по украинцам. Список физических лиц теперь насчитывает 567 человек, а юридических лиц 75. С полным списком можно ознакомиться здесь.



25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В связи с этим в 10 областях Украины было введено военное положение до 26 декабря сроком на 30 дней. Сегодня срок действия военного положения завершился.

