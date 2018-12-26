Около 3 тысяч киевлян травмировались из-за гололеда
За минувшие сутки в Киеве из-за гололеда травмировались 69 человек, 9 из которых - дети. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"За вчера от гололеда (пострадало) всего 69, детей из них - 9", - сообщила Наталья Вишневская.
Таким образом, с начала ухудшения погодных условий - с 14 ноября - в Киеве из-за гололеда травмировались 2593 взрослых и 264 ребенка.
Источник: УНН
18:02