Около 3 тысяч киевлян травмировались из-за гололеда

За минувшие сутки в Киеве из-за гололеда травмировались 69 человек, 9 из которых - дети. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.



"За вчера от гололеда (пострадало) всего 69, детей из них - 9", - сообщила Наталья Вишневская.



Таким образом, с начала ухудшения погодных условий - с 14 ноября - в Киеве из-за гололеда травмировались 2593 взрослых и 264 ребенка.

