Рождественские видео Уилла Смита стали хитом

Популярный актер Уилл Смит показал, как его семья готовится к новогодним праздникам. Ролик появился на странице актера в Instagram.



На видео Смит с членами своей семьи примерили смешные костюмы. Сам актер снимался в красной пижаме с изображением Санта Клауса, светящейся гирляндой на шее и забавной шляпе.



Смешные новогодние шапки пришлось надеть всем членам семьи. Дети Уилла Смита Джейден и Уиллоу спели рождественские песни и завели спор с отцом об их смысле. А жена актера Джада Пинкетт-Смит, в шутку возмутилась тем, что супруг раскритиковал ее роскошную елку.



