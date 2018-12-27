Ежегодно более 12 миллионов человек умирают из-за плохой экологии

Экстремальная погода и загрязнение окружающей среды приводит к росту смертности людей на планете. Каждый год более 12 миллионов умирает из-за природных катаклизмов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООН. "Каждый год более 12 миллионов человек умирают вследствие состояния окружающей среды: качества воздуха, которым мы дышим, воды, которую мы пьем, или невидимых глазу химических веществ.



Многие погибают в результате штормов, засух и инфекционных заболеваний, связанных с климатом", - заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.



Для решения данной проблемы 30 мая Тедрос Гебрейесус вместе с Генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации Петтером Тааласом подписал новую Рамочную программу о сотрудничестве в области климата, окружающей среды и здоровья.



Петтер Таалас добавил, что ВМО стремится улучшить механизм заблаговременного предупреждения об опасных явлениях вроде тропических циклонов. К тому же множество инфекционных заболеваний - например, малярия и лихорадка Денге, напрямую зависят от погоды: от количества осадков и температуры воздуха.



Согласно новым договоренностям, медики смогут использовать "достоверные научные данные", касающиеся погоды, климата, состава атмосферы и гидрологии. Для реализации нового соглашения ВМО и ВОЗ уже основали Совместное бюро по вопросам климата и здоровья.

