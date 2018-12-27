В 2019г сеть Tesla Supercharger распространится на 100% Европы, включая Украину

Сеть станций сверхбыстрой подзарядки аккумуляторных батарей электрооборудования компании "Tesla" (Tesla Inc.) в 2019 году распространится на всю территорию Европы, включая Украину, сообщил глава компании Илон Маск.



"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канаде и Китаю (…) Да. Охват Supercharger будет распространяться на 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - написал И.Маск в своем аккаунте в Твиттер.



В одном из своих твитов он также дал ссылку на сайт "tesla.com", где в разделе локации зарядных станций указаны две из них на территории Украины серым цветом ("скоро будет"): обе – на трассе Е40. Первая - "Опарипсы" (село, входит в Бугаевский сельсовет Радивиловского района Ровненской области), а вторая – "Житомир" в районе с.Глибочица (село в Житомирском районе Житомирской области).



Tesla Superchargers - это сеть станций, построенных компанией Tesla Inc. для сверхбыстрой подзарядки аккумуляторных батарей электрооборудования Тесла (моделей S, 3, X).

