Кубив назвал уровень теневой экономики в Украине

Уменьшение уровня теневой экономики свидетельствует о том, что в Украине стало легче вести бизнес.



Об этом на заседании правительства сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает корреспондент Укринформа.



"Бизнес выходит из тени. Уровень теневой экономики в Украине в первом полугодии 2018 года уменьшился на 3 процентных пункта и составляет 32% от официального ВВП. Сокращение уровня теневой экономики говорит о макростабилизации и о том, что в Украине стало значительно легче вести бизнес", - отметил Кубив.



Он также отчитался о росте капитальных инвестиций в первом полугодии 2018 года.



"Капитальные инвестиции в 1 полугодии 2018 года выросли на 19,9% против первого полугодия 2017 года. Почти половина из 337 млрд грн была инвестирована в новое оборудование, машины и инвентарь", - отметил Кубив.



