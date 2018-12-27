Moody's повысило рейтинг Киева и Харькова

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Киева и Харькова с уровня Caa2 до Caa1 со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства в четверг, 27 декабря.



Согласно сообщению, повышение рейтингов двух украинских городов следует за повышением суверенного рейтинга Украины с Caa2 до Caa1 и изменением прогноза с позитивного на стабильный.



Аналитики агентства объясняют, что изменение рейтингов Киева и Харькова отражает улучшение операционной среды.



"Повышение суверенного рейтинга указывает на снижение системного риска, которому подвергаются местные органы власти Украины, учитывая их тесные финансовые и операционные связи с центральным правительством", - говорится в сообщении.



По информации Moody's, кредитоспособность обоих городов существенно улучшилась, что создает базу для большей устойчивости к внешним рискам. "Киев и Харьков продолжают добиваться положительных финансовых результатов и сокращения долга в сложных экономических условиях", - констатируют аналитики.



"Однако Киев подвержен валютному риску, поскольку его долг полностью деноминирован в долларах. В настоящее время прямой долг города составляет $351 млн обязательств перед Министерством финансов Украины и $115 млн кредита, которые нужно погасить до 2022 года", - отмечают в Moody's.

