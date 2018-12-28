В каком мире мы будем жить? Премьера спецпроекта «Желтые жилеты» на «Интере»

В четверг, 27 декабря, в 21:00 в эфире телеканала «Интер» – премьера спецпроекта собственного производства «Желтые жилеты» о протестном движении во Франции, которое потрясло мир.



Демонстрации «желтых жилетов», начавшиеся осенью 2018 года во Франции с требования не повышать налоги на топливо, переросли в массовое движение протеста, участники которого теперь требуют отставки действующего президента Эммануэля Макрона.



Мир меняется на наших глазах. Авторы спецпроекта уверены: то, что происходит в Европе сейчас, происходит и с нами. Нам только кажется, что нас это не касается. «В последние два месяца во Франции происходят чрезвычайно интересные события, – говорит автор проекта Александр Лукьяненко. – Есть множество предположений: кто такие эти «желтые жилеты», какие у них мотивы, как они действуют и действительно ли многие из них настолько агрессивны, как мы видим на экранах. Нам удалось провести некоторое время в их лагере на одной из автодорог, мы целые сутки снимали отряд «желтых жилетов» на демонстрации. Мы пообщались с этими людьми. А также – с философами, политиками, общественными деятелями и журналистами».







Современное протестное движение во Франции сравнивают с событиями 1968 года. Тогда студенческие демонстрации и общефранцузские забастовки продолжались несколько месяцев и привели к досрочной отставке Шарля де Голля, принятию новой конституции и изменению экономического и социального устройства страны.



Чего ожидать сейчас? Французский документалист и философ Марсель Трийя, один из участников революции 1968 года, объясняет события в 2018-м так: «Лозунг Франции – «Свобода. Равенство. Братство». 50 лет назад французы вышли на улицы, требуя свободы. Теперь они требуют равенства».



Главная цель «желтых жилетов» не президент Макрон. Участники протестов требуют, прежде всего, снижения налогов для работающих граждан и французского мелкого и среднего бизнеса. И их повышения – для крупных корпораций, выстроивших схемы оптимизации налогообложения так, чтобы не платить высокие французские налоги вообще. Например, большинство транснациональных французских компаний и банков зарегистрированы в «налоговых гаванях»: самые богатые французы предпочитают платить в несколько раз меньшие налоги в Бельгии и Люксембурге. Но основной массе французов эти хитрости недоступны. Именно поэтому наиболее агрессивные из «желтых жилетов» крушат, например, отделения французского BNP Paribas, Louis Vuitton или американские магазины одежды и техники. Но не трогают французские компании, платящие налоги во Франции.



Авторы документального спецпроекта «Желтые жилеты» пытались понять, что сейчас происходит во Франции, к чему могут привести эти протесты и в каком мире мы скоро будем жить.



Смотрите сегодня, 27 декабря, в 21:00 в эфире «Интера» – премьеру спецпроекта собственного производства канала «Желтые жилеты».

