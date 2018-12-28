Би-би-си разочарована публикацией данных сотрудников ее московского бюро

Би-би-си разочарована публикацией личных данных своих сотрудников, работающих в ее московском бюро. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении британской вещательной корпорации.



"Би-би-си руководствуется строгими редакционными правилами и не публиковала личных данных журналистов из других СМИ, поскольку не было ни таких редакционных соображений, ни мотива, оправдывающего это. Мы разочарованы необоснованной публикацией данных [сотрудников] нашей московской редакции рядом информационных каналов", - сказал пресс-секретарь Би-би-си.



Список людей, которые, как утверждалось в публикации, являются сотрудниками московского бюро Би-би-си, был опубликован 25 декабря неизвестным пользователем на информационно-развлекательном ресурсе Pikabu. Позднее об этом сообщил ряд российских СМИ, сославшись на первоисточник.



Газета The Mail on Sunday 2 декабря опубликовала статью, в которой сообщила о том, что власти Великобритании заподозрили в шпионаже съемочную группу Первого канала. По данным, полученным изданием от британских военных, 21 ноября корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и его оператор были замечены вблизи базы 77-й бригады британской армии в графстве Беркшир. Газета опубликовала текст армейской инструкции с рапортом об инциденте, в котором говорится, что россиян, представившихся сотрудниками Первого канала, не пустили на базу для подготовки телевизионного сюжета. К документу были приложены фото журналистского удостоверения Сиразиева, служебной машины и ее номерного знака с указанием, что этого человека и автомобиль нельзя пускать на территорию каких бы то ни было военных объектов, а при их появлении сотрудники должны срочно вызывать полицию.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи заявила, что российское внешнеполитическое ведомство в случае продолжения травли Первого канала в Великобритании опубликует данные о нарушениях правил аккредитации представителями британских СМИ на территории России.

