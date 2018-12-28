На «Интере» – «Главная елка» страны

«Интер» приглашает встретить 2019-й год в компании самых популярных украинских артистов. Звезды соберутся вместе в новогоднем концерте «На Интере – Главная елка страны», который выйдет в эфир 31 декабря в 22:30. Команда телеканала сделала все, чтобы этот праздник запомнился надолго как зрителям, так и его звездным участникам. Чем особенным порадует новогоднее шоу «Интера»?



1. Праздник в стихах. В этот раз новогодний концерт «На Интере – Главная елка страны» удивит необычным конферансом – поэтическим. Ведущие праздника – Анастасия Даугуле, Андрей Доманский и Андрей Данилевич – будут говорить стихами. Более того, даже технические объявления во время съемок звучали в стихотворной форме! Всего авторской группой концерта было написано более 30 стихотворений. «Существует выражение «проза жизни» – это наша рутина, которую мы каждый день проживаем, – говорит автор сценария концерта и промо-директор телеканала «Интер» Алексей Пасичник – В новогоднюю ночь мы хотим уйти от этой прозы и подарить нашим зрителям праздничное настроение и поэзию».



2. Креативная елка. В этом году команда новогоднего концерта «На Интере – Главная елка страны» креативно подошла к выбору символа праздника. На сцене установили необычную большую белоснежную елку из стекловолокна, которая специально для концерта была изготовлена в Харькове. «Можно было бы установить обычную зеленую елку и как-то необычно ее нарядить, но хотелось найти нестандартное и красивое решение, – рассказывает художник-постановщик концерта Наталья Клисенко. – Мы вылепили макет елки из пластилина, и по нему в Харькове нам отлили «заснеженные» еловые лапы. Еще одна особенность нашего новогоднего дерева: внутри елки – шары и гирлянды, которые подсвечиваются разными цветами, поэтому в каждом номере елка выглядит по-разному».



3. Волшебство в деталях. Для каждой песни известный режиссер-постановщик Катя Царик придумала яркие постановки. Конечно, не обошлось без трюков, спецэффектов и экшена. Ани Лорак будет летать над залом в большом диско-шаре. Макс Барских спустится на сцену в огромной 250-килограмовой морской раковине! Alekseev, подобно супергерою, пробьет стену. А Олег Винник неожиданно вместо шампанского «угостит» всех праздничным фейерверком.



4. Музыкальные премьеры. В новогоднем концерте «Интера» состоится премьера трех песен: «В Новом году» от Ирины Билык, «Ноль-ноль» от Таисии Повалий и «Лед тронулся» от Оли Поляковой. «Лед тронулся, когда ты до меня дотронулся, – цитирует свой новый хит Полякова. – И ведь так часто бывает, что для нас, девочек, все меняется от одного взгляда, жеста, прикосновения…» А еще певица уверена, что «Лед тронулся» - из тех песен, «слова которых залазят в голову надолго, и их потом трудно оттуда выбить». Действительно, перед выступлением Оля всего один раз прочитала зрителям строчки припева, а во время съемок весь зал уже хором подпевал артистке.



5. Мини-талисманы года. По восточному календарю 2019-й – год Желтой Свиньи. Конечно же, новогодняя ночь на «Интере» не обойдется без символов наступающего года. Ведущие концерта вынесут на сцену мини-пигов, которые прохрюкают зрителям свои пожелания. Каждого, кто в новогоднюю ночь услышит похрюкивания этих свинок, обязательно ждут успех и благополучие в 2019 году. Не пропустите их выход!



Напомним, в новогоднюю ночь телезрителей «Интера» поздравят София Ротару, Таисия Повалий, Верка Сердючка, Ирина Билык, Ани Лорак, Олег Винник, Оля Полякова, Monatik, Злата Огневич, Макс Барских, Надежда Мейхер, Серега, Мила Нитич, Виталий Козловский, Alekseev, Влад Сытник, Владимир Гришко, группы Open Kids и Aviator, дуэт «Анна-Мария» и детский ансамбль «Парадиз».

