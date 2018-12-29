Исследователи нашли способ вернуть человеку слух

Человеческий организм не может обратить вспять потерю слуха. Однако природе известен механизм регенерации, который бы позволил решить эту проблему, передает Medical News Today. К примеру, этом механизм работает у птиц. Нередко потеря слуха вызвана повреждениями чувствительных волосков в ухе. Они улавливают вибрации и трансформируют их в электрические сигналы, понятные для мозга.



Ученые нашли группу рецепторов (эпидермальных факторов роста), стоящих за процессом регенерации. Эпидермальный фактор роста активируется на поддерживающих клетках, которые потом инициируют производство новых чувствительных клеток уха. Также в центре внимания оказался особый рецептор - ERBB2. Он находится в поддерживающих клетках улитки уха.



Специалисты смогли активировать ERBB2. И это запускало процесс, приводящий к производству поддерживающих клеток улитки. Далее стволовые клетки в ухе начинали превращаться в чувствительные волоски. В теории это могло бы вернуть слух человеку.

