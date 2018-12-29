МИД РФ ответил на слова Меркель и Макрона по ситуации в Азовском море

В Министерстве иностранных дел России заговорили о церкви, нацменьшинствах и правах человека после совместного призыва президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель об обеспечении судоходства в Керченском проливе и освобождении захваченных украинских моряков. Об этом говорится на сайте МИД РФ.



Так, в сообщении Москва призывает "партнеров по нормандскому формату обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад", вместо того, чтобы пытаться "учить" Россию".



В ведомстве в контексте ситуации в Керченском проливе вспомнили о том, что "в Украине светские власти грубейшим образом вмешиваются в религиозную жизнь страны, насильно навязывая верующим некую новую неканоническую церковь, управляемую из-за рубежа". В МИД РФ также заявили, что в Украине идет наступление на права граждан Украины многих национальностей, прежде всего русских и русскоязычных, запрещается использование иных языков, кроме украинского, вводится цензура, ширятся запреты на распространение любой информации, которая противоречит официальной.



"Вынуждены вновь призвать наших партнеров отказаться от откровенных "двойных стандартов" и обратить внимание на действительные проблемы и угрозы, которые создают их "киевские подопечные" европейской безопасности и стабильности", - заявили в МИД РФ.

