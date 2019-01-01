В Украине с 1 января повышаются тарифы на теплоэнергию для населения

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 января 2019 года повысила тарифы на теплоэнергию для населения в ряде регионов Украины на 4-24%. Такое решение было принято на заседаниях 10-11 декабря 2018 года в соответствии повышенной правительством с 1 ноября на 22,9% ценой на газ для теплокоммунэнерго.

В целом тарифы повышены для 26 ТКЭ, в среднем рост составил 16-21%. Так, для КП "Винницагортеплоэнерго"- на 20%, для КП "Гортепловодоэнергия" (Хмельницкая обл.) - на 18%, ООО "Ривнетеплоэнерго" – на 18%, ГКП "Хмельницктеплокоммунэнеро" – на 19%, КПТС "Черкассытеплокомунэнерго" – на 18%, ЧАО "Черкасское химволокно" – на 21%.



Как отметила ранее глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, процент роста тарифов на отопление не превысил процент роста цены на газ – 22,9%. Кроме того, при пересмотре на 22% был снижен тариф на теплоэнергию для бюджетных учреждений.



Тарифы на горячее водоснабжение также возросли.



Все ставки обнародованы в спецвыпуске газеты "Урядовый курьер" 11 декабря 2018 года.



Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №867 от 19 октября 2018 года продлил спецобязательства "Нафтогаза" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Правительство также пересмотрело формулу расчета цены для продажи газа по PSO, повысив ее на 22,9% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку).



Пересмотр регулятором тарифов на отопление с учетом новой цены на газ был одним из обязательных условий Международного валютного фонда (МВФ) для вынесения новой программы stand by на утверждение совета директоров МВФ.



Данные о тарифах на теплоэнергию с 01.01.2019 в некоторых регионах Украины (грн/Гкал)