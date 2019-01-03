Количество жертв обрушения дома в Магнитогорске возросло до 18

Количество погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 18 человек.



"Из-под завалов извлечено тело мужчины. Подтверждаем 18 погибших", - сказал представитель МЧС.



Ранее сообщалось об обнаружении тела девочки в возрасте около трех лет. Таким образом, в числе погибших двое детей.

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Отмечается, что на данный момент остается неизвестной судьба 23 жителей дома.



Как сообщалось, 31 декабря утром в Магнитогорске (РФ) произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома. Предварительная причина - взрыв газа. Полностью разрушены 26 квартир, где проживали 46 человек.

