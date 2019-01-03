Цена на нефть отыграла вчерашнее падение

Цена североморской нефти марки Brent утром в четверг, 3 января, находится выше отметки в 54 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.



Так, по состоянию на 09:53 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 54,37 доллара. Это на 4,16% выше уровня закрытия предыдущих торгов.



Напомним, накануне утром мартовские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по $53,09 за баррель.

