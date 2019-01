Disney заработал более 7 миллиардов долларов в 2018 году

Всемирная прибыль компании The Walt Disney в 2018 году составила 7,33 миллиарда долларов. Таким образом она второй раз побила собственный отраслевой рекорд в прокате.



Как сообщается на официальном сайте Disney, прошлый год стал вторым самым успешным по размеру кассовых сборов в истории Дисней. Предыдущий финансовый рекорд компания установила в 2016 году, когда ее прибыль составила 7,61 миллиардов долларов.



В этом году The Walt Disney выпустил 14 фильмов, три из которых – “Черная пантера”, “Мстители: война бесконечности” и анимационная лента “Суперсемейка 2” – достигли миллиардной отметки в мировом прокате.



Сейчас The Walt Disney не сбавляет оборотов. Среди самых ожидаемых премьер компании 2019 года – ленты “Капитан Марвел”, “Король Лев” и “Неизвестные мстители”, мультфильмы “Дамбо”, “Аладдин” и “История игрушек 4”.