Суд возобновил расследование по премиям в НАПК

Суд отменил постановление НАБУ о закрытии уголовного производства по делу о назначении членами и экс-главой НАПК Наталией Корчак премий самим себе и возобновил расследование. Об этом говорится в материалах суда.



Так, суд установил, что на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 16 апреля 2018 года НАБУ было обязано открыть дело против Корчак и других членов НАПК по подозрению в присвоении госсредств в особо крупных размерах.



Указанные лица, как говорится в материалах дела, безосновательно выплачивали себе в качестве заработной платы денежные средства, которые находились в их ведении.



Однако 26 ноября 2018 года НАБУ закрыло это дело в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.



Вместе с тем, суд отметил, что в постановлении детектив НАБУ не указал, истребовалась ли информация о получении средств членами НАПК, на основании которой осуществлялись такие выплаты.



Также суд не установил, были ли допрошены лица, которые выполняют функции по распоряжению денежными средствами НАПК и кем принималось решение о выплате членам НАПК денежных средств.



В связи с этим суд отменил постановление НАБУ о закрытии дела.

