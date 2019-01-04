"Гибкий" смартфон Samsung получит три камеры

Будущий складной смартфон, который Samsung пока готовится выпустить, получит три камеры. Об этом пишет GSMArena со ссылкой на инсайдерскую информацию.



Предполагается, что состоять камера будет из двойного модуля с дополнительной суперширокоугольной камерой.



По словам специалистов, аналогичная компоновка использована в смартфоне Galaxy A7. Разница будет заключаться лишь в том, что сенсоры на этот раз будут использованы топовые.



"Гибкий" смартфон Galaxy F может быть анонсирован уже после выхода флагманской линейки Galaxy S10, предположительно в марте 2019 года.

