В Крыму отреагировали на планы Киева направить корабли в Керченский пролив

Появление украинских военных кораблей в Керченском проливе маловероятно, считает депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.

Ранее советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что Киев планирует пересечь Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей.



Ганжара воспринял подобное заявление скептически.



"Говоря о военных кораблях... Их уже не осталось у украинского флота. Те судна, которые сегодня арестованы, наверное, и были его флагманами. Посылать им уже некого и нечего", - заявил парламентарий телеканалу RT.



По мнению депутата, украинские моряки деморализованы предыдущей "подставой" руководства в Керченском проливе. При этом он пояснил, что сам по себе проход кораблей не вызовет вопросов со стороны Москвы.



"Есть процедура, которая и до инцидента в проливе позволяла украинским, в том числе военным, кораблям проходить под мостом", - заявил Ганжара.

Парламентарий подчеркнул, что после нарушения российской границы любые действия Украины в Керченском проливе обратят на себя "особое внимание" российской стороны.



На полуострове и ранее предостерегали Киев от провокаций. Так, глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель отмечал, что Украина имеет право на пересечение пролива при соблюдении международного права.



В конце ноября три украинских военных корабля нарушили границу России и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, отказываясь подчиниться законным требованиям российских властей. В результате корабли задержали, а украинских моряков арестовали.



Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией. Глава государства уверен, что Киев пошел на такой шаг из-за низкого рейтинга Порошенко в преддверии выборов.

