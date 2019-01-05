Жена Садового рассказала, как к ней пришел маленький Иисус

Младенец Иисус явился супруге мэра Львова Екатерине Кит-Садовой и сказал, что ее муж, выдвинутый накануне "Самопомощью" кандидатом в президенты, должен "идти и побеждать". Об этом она заявила на съезде партии "Самопомощь", передает Евромайдан.

"Каждый год приход маленького Иисуса, рождение Бога, для меня было чем-то иным. Сегодня оно мне говорит: "Знаешь, я тебя так сильно люблю, что я маленьким ребенком сошел сюда. Я тебя настолько сильно уважаю и ценю, какая ты есть. И это касается каждого из вас. Я так сильно люблю, что своего сына отдал на смерть за тебя. Поэтому надо вперед идти и побеждать. И я вас призываю не быть грустными, потому что радость, веселость и счастье - это признак свободной средины и чистоты совести. Идите и побеждайте", - сказала жена Андрея Садового.







