Успейте получить паспорт Антигуа и Барбуды по льготным тарифам

Получение антигуанского гражданства за инвестиции стало возможным с 2013 года. Спрос на программу постепенно увеличивался до октября 2017, а затем резко снизился из-за появления соседей-конкурентов, предложивших более низкие ставки.

Компания Migration Group приняла активное участие в реализации инвестиционного проекта, помогая соискателям из России, Украины, Казахстана и других государств бывшего СНГ с получением статуса в этом государстве.

Преимущества антигуанского подданства

Инвестор имеет право включать в заявку членов своей семьи: жену/мужа, финансово зависимых детей до 26 и родителей обоих супругов от 65 лет. Новоиспеченным гражданам становятся доступны:

Безвизовый режим со 132 государствами мира, включая Шенгенские страны, Великобританию, Сингапур, Гонконг;

Проживание в безопасной и комфортной стране, которая может стать местом преткновения в случае возникновения непредвиденных осложнений на родине;

Конфиденциальность получения второго паспорта без отказа от первоначального.

Принадлежность островного государства к Британскому Содружеству Наций расширяет возможности владельцев ее паспортов при осуществлении международных банковских операций и внедрении бизнес-проектов.

Скорость оформления паспортов – от 3 до 6 месяцев. Сроки нахождения на территории страны ограничиваются лишь пятью днями за 5 лет, по истечении которых гражданство следует продлить. Нет требований по владению языком.

Процесс легализации

Процедура проходит в определенной последовательности:

Подписание контракта с аккредитованным агентством, таковым может стать компания Migration Group; Проверка и перевод документов сотрудником агентства; Подготовка заявки и формирование кейса для подачи в комиссию при правительстве; Проверка Due diligence с привлечением Интерпола и прочих международных организаций; Ожидание и получение заключения; При одобрении кандидатур, выдача паспортов и сертификатов о натурализации.

Требования к участникам программы

Заявитель обязан документально подтвердить свое соответствие обязательным требованиям:

Быть старше 18 лет;

Не иметь судимостей и проблем с законом;

Не состоять в санкционных списках безвизовых государств и США;

Обладать безупречной деловой и личной репутацией;

Быть физически здоровым;

Иметь законно нажитый капитал.

Прочие участники программы также должны представить справки о несудимости, отсутствии санкционных запретов и медицинское подтверждение хорошего здоровья.

Варианты и суммы инвестирования

В 2018 году имеют место 2 варианта льготной программы:

Невозвратные пожертвования в Фонд национального развития в размере $100 тысяч для семьи из 4 человек или $120 тысяч для большего количества родных;

Приобретение недвижимости за $400 тысяч, которая подлежит удержанию в течение пятилетнего срока. С учетом действующих льгот, в процедуре покупки могут участвовать 2 семьи, каждая из которых платит половину - $200 тысяч.

Согласно условиям, инвесторы, выбравшие пожертвования, вносят 10% от общей суммы (т.е. $10 тысяч) на этапе подачи документов. В случае отклонения их кандидатуры, деньги назад не возвращаются. Помимо этого, они платят:

Госпошлину в размере $25 тысяч за семью из 4-х, каждый последующий претендент обойдется еще в $15 тысяч;

Due diligence – по $7500 с заявителя и супруги, $4000 – с каждого взрослого старше 18 лет, $2000 – с детей от 12 до 17;

По $300 за паспорт

Для заявителей, купивших недвижимость, госпошлина составляет $50 тысяч (с семьи из 4-х) + по $15 за каждого последующего участника. Due diligence и паспорта обойдутся в сумму, аналогичную 1-му варианту.

Действие льготной программы продлится менее года (до 31.10.2019), поэтому лицам, заинтересованным в покупке гражданства Антигуа и Барбуды за инвестиции, имеет смысл поспешить с подачей заявки.

Информация предоставлена компанией Migration Group → https://migrgroup.com/grazhdanstvo-antigua-i-barbuda/

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