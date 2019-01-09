В ближайшие дни в Украине сохранится холодная погода

В ближайшие сутки, 9 января, погоду в Украине будет определять холодный морозный воздух, запад и восток страны будут под влиянием атмосферных фронтов, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях ожидается небольшой, в восточных - умеренный снег, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, в западных, восточных и Днепропетровской областях 5-10° мороза; днем 4-10° мороза, на Прикарпатье, Закарпатье и юге страны 0-5° мороза, в Крыму и юге Одесской области 0-5° тепла.



В Киеве - без существенных осадков, на дорогах гололедица, температура ночью 12-14°, днем 7-9° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 января самая высокая температура днем была зафиксирована на уровне 8,9 градусов выше ноля в 2005 году, самая низкая ночью – на отметке 29,2 градусов мороза в 1940 году.



В четверг, 10 января, ночью в южных и местами в центральных областях, днем в большинстве областей, кроме северных, Волынской и Ровенской, ожидается снег, метели. В южной части страны - мокрый снег с переходом в дождь, местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, порывы ветра 15-20 м/с.



Температура в западных и северных областях ночью 9-14°, днем 2-7° мороза; на остальной территории ночью 5-10° (на юге 0-5°) мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 5-10° тепла.



В Киеве 10 января - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° мороза; днем 3-5° мороза.

