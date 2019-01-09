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- Сенаторы США назвали Украину неуправляемой проблемой, где закручивается спираль смерти
Сенаторы США назвали Украину неуправляемой проблемой, где закручивается спираль смерти
Украина стала неуправляемой проблемой для США и Евросоюза. Такое заявление сделала группа сенаторов-республиканцев на встрече с представителями ряда украинских общественных организаций. Об этом рассказало издание International Policy Digest. По мнению американских политиков, в Украине растут радиальные настроения, а альтернативная точка зрения отвергается.
Также они упрекнули украинские власти в ведении непродуктивной экономической политики.
Усилия мировых финансовых институтов, вкладывающих миллиарды долларов в страну, сводит на нет коррупция и непродуктивные расходы на конфликт на Донбассе, заявили сенаторы.
Также американские сенаторы отметили, что в Украине правоохранительные органы используют для выполнения политических задач, а суды, контролируемые политиками и крупными бизнесменами, часто выносят вердикты для устранения политических противников, пишет издание.
Кроме того, была выражена обеспокоенность из-за того, что перед президентскими выборами в стране выросло число политических преследований.
Власти США, по словам сенаторов-республиканцев, предпримут ряд мер, чтобы противостоять экономической и политической "спирали смерти" в Украине.