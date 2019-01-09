Посольство РФ: британские власти продолжают удерживать Скрипалей и скрывать факты

Граждане России Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении лиц, насильственно удерживаемых в Великобритании, власти которой по-прежнему скрывают факты, касающиеся обстоятельств произошедшего в Солсбери. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь посольства России в Великобритании, комментируя недавние газетные публикации, посвященные так называемому делу Скрипалей.



"Мы имеем дело с очередным информационным вбросом, который не носит официального характера и не поддается проверке. Никаких новых фактов об обстоятельствах инцидента в Солсбери, не говоря уже о доказательствах, не приводится. Таким образом, картина произошедшего остается столь же запутанной, что и ранее", - отметил российский дипломат, добавив, что "Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении насильственно удерживаемых лиц, а истинные обстоятельства инцидента 4 марта так и не установлены", несмотря на тиражируемые в британской прессе "утечки".



В воскресенье еженедельник The Sunday Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве написал о том, что к настоящему моменту руководство Соединенного Королевства имеет всю необходимую информацию о произошедшем в Солсбери, вплоть до состава "цепочки командования", по которой в России якобы отдавался приказ об устранении Скрипаля. В понедельник The Daily Telegraph, на этом раз ссылаясь на источник в службах безопасности страны, написала о том, что Скрипали, по всей вероятности, живут на юге Англии и не изолированы от общества.



"Неназванный "правительственный источник" утверждает, что британские власти "знают все, что нужно знать" об инциденте. Между тем следствию до сих пор не разрешают сообщить публике, где находились и что делали Сергей и Юлия Скрипаль после того, как утром 4 марта выехали из дома в направлении лаборатории Портон-Даун с якобы выключенными телефонами. Нет никаких доказательств причастности к произошедшему названных британской стороной подозреваемых - Руслана Боширова и Александра Петрова, кроме самого факта их пребывания в нескольких сотнях метров от дома Сергея Скрипаля. Из 11 тыс. часов записей камер наблюдения общественности предъявлено лишь несколько секунд", - указывают в посольстве.



Российские дипломаты предполагают, что ответы на эти и другие вопросы так и не были озвучены, поскольку британские власти "не считают, что все это "нужно знать", коль скоро они все для себя решили в первые же дни после инцидента". При этом в посольстве подчеркивают, что эти подробности представляют интерес не только для российской и британской общественности, но и для "здравомыслящих людей" во всем мире.



"Что касается сообщений о проживании Скрипалей на юге Англии, изменении их внешности, предоставлении Юлии Скрипаль работы, требующей владения русским языком, поддержании ею контактов с друзьями и т.д., то они, если читать внимательно, являются не более чем предположениями людей, которые якобы разбираются в манере работы британских спецслужб в подобных ситуациях. Это домыслы, не заслуживающие серьезного комментария. Факты же таковы: престарелая мама Сергея Скрипаля за все эти месяцы ни разу не разговаривала ни с ним, ни с Юлией (это следует и из недавнего документального фильма Би-би-си), а официальный Лондон в нарушение своих международно-правовых обязательств отвергает российские требования о консульском посещении российских граждан, скрывает их местонахождение, отказывает в правовой помощи российским следователям", - добавили в посольстве.



