В Украине снимают 19 патриотических телесериалов - Нищук

В Украине снимают 19 патриотичных телесериалов. Об этом в интервью на телеканале Прямий во вторник, 8 января, рассказал министр культуры Евгений Нищук.



Нищук отметил, что именно по Министерству культуры, по программе патриотического направления прошло 69 проектов, среди них 19 телевизионных сериалов, которые сейчас в процессе производства.



"И уже где-то в середине этого года будут выходить на телеэкраны", - отметил министр.



По его словам, многие критиковали идею, что государство должно инвестировать в коммерческие телеканалы.



"Да, мы пошли впервые на то, что 50% мы инвестируем в создание телевизионного сериала -будь то документального, или художественного, или анимационного - для того, чтобы изменить картинку на телевизионных экранах, чтобы появились не о "российских ментах" фильмы, а о нашей истории, без какой-то пропаганды, без всякой цензуры. Фильмы на разную тематику... Ограничений никаких. Но именно полный цикл украинского производства и с украинскими актерами в главных ролях", - добавил Нищук.

