В Украине теперь можно будет повторно расписаться в ЗАГСЕ, чтобы "освежить чувства"

Министерство юстиции предлагает украинцам провести юбилейную церемонию бракосочетания. Об этом сообщает пресс-службаведомства.



"Прожив дружно и счастливо со своим избранником 25, а может и 50 лет, вы получите возможность повторить обряд и напомнить себе о самом счастливом дне вашей жизни. Вы снова сможете сказать" да "своей второй половинке и почувствовать те незабываемые эмоции. Отпраздновать юбилей брака можно, заказав в любом ГРАГС страны повторную церемонию бракосочетания", - сообщила начальник управления государственной регистрации актов гражданского состояния Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины Ирина Дубиковская.



В ведомстве считают, что юбилейные церемонии будут способствовать укреплению института семьи и укреплению семейных отношений.



Согласно сообщению, услугу могут заказывать как семейные пары, так и их родные или друзья.



Провести юбилейную церемонию может любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Во время церемонии семейным парам вручат свидетельство о браке. Правда, в нем будет указано "повторно".

