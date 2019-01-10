Гильдия продюсеров США объявила номинантов на свою премию

Фильм режиссера Брэдли Купера "Звезда родилась" с певицей Леди Гагой в главной роли и кинокомикс "Черная пантера" Райана Куглера вошли в число номинантов на ежегодную премию Гильдии продюсеров Америки в главной категории - Лучший фильм, говорится на официальном сайте награды.



В ключевой номинации представлены также фильмы "Черный клановец" Спайка Ли, "Безумно богатые азиаты" Джона М. Чу, "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, "Зеленая книга" Питера Фаррелли, хоррор "Тихое место" Джона Красински, "Рома" Альфонсо Куарона, "Власть" Адама Маккея и "Богемская рапсодия" Брайана Сингера.



В категории Лучший анимационный фильм на победу претендуют лента производства студии Pixar "Суперсемейка 2" , "Остров собак" Уэса Андерсона, "Ральф против интернета", "Человек-паук: Через вселенные" и "Гринч".



Лучшим драматическим сериалом могут признать следующие проекты: "Американцы", "Лучше звоните Солу", "Рассказ служанки", "Озарк", "Это мы". Среди комедийных сериалов представлены "Атланта", "Барри", "В лучшем мире", "Блеск" и "Удивительная миссис Мейзел".



В категории Лучший мини-сериал в число номинантов попали телепроекты "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений", "Побег из тюрьмы Даннемора", "Острые предметы", "Романовы", "Маньяк".



30-я ежегодная церемония вручений наград Гильдии продюсеров Америки состоится 19 января в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).







