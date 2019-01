Alipay используют свыше 1 млрд человек в мире

Системой мобильных платежей Alipay пользуются более 1 млрд человек по всему миру, свидетельствуют данные ее оператора Ant Financial Services Group.



Alipay сотрудничает примерно с 10 крупными зарубежными компаниями, занимающимися мобильными платежами, включая индийскую Paytm и тайскую TrueMoney. Это способствует повышению числа пользователей платежной системы, заявили в Ant Financial.



Alipay начала расширение бизнеса на глобальном рынке в 2007 году. Эта система мобильных платежей в настоящее время доступна пользователям в девяти странах. Операции по мгновенному возврату НДС через систему Alipay доступны в 80 аэропортах более чем в 40 государствах, отмечает агентство "Синьхуа".



Ant Financial входит в Alibaba Group.