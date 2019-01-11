Милевскому запретили возвращаться в "Динамо"

Переход украинского форварда Артема Милевского в "Динамо" из Бреста оказался на грани срыва из-за запрета на трансферы для белорусского клуба.



Об этом сообщает football.ua .



10 января состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета БФФ (Белорусской федерации футбола), на котором было решено наложить на "Динамо" с Бреста бессрочный запрет на регистрацию футболистов за невыполнение решения арбитража БФФ.



В начале 2019 года Артем Милевский разорвал контракт с венгерской "Кишварда". В первой половине сезона 33-летний нападающий сыграл 9 матчей и отдал две результативные передачи.

