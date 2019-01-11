Зарплата Холодницкого увеличивается третий месяц подряд и достигла 355 тысяч гривет

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за декабрь увеличилась на 145 тыс. гривен по сравнению с ноябрем и составила 354 722 гривны.



Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.



Оклад прокурора составил 63 432 гривны.



Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.



После удержания налогов и сборов Холодницкий получил 285 552 гривны.

