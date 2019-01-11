В Украине вступил в силу закон о согласии на секс

С сегодняшнего дня в Украине вступают в силу новые редакции статей Уголовного кодекса, которые касаются сексуальных преступлений. В частности, меняются трактовки изнасилования (ст.152 УК Украины) и удовлетворения сексуального насилия (ст. 153 УК Украины).



Примером для украинских законодателей послужила Швеция, где летом 2018 года появился закон о том, что перед сексом обязательно нужно получить однозначное согласие второй стороны, иначе его можно считать изнасилованием.



Шведский закон тогда вызвал множество негативных реакций - как и украинский сегодня. "Страна" детально расписывала последствия этих нововведений. Напомним теперь вкратце, как теперь можно заниматься сексом.



В чем суть нововведений



Теперь сексуальные действия, совершенные без четко высказанного добровольного согласия партнера, будут квалифицироваться как изнасилование или сексуальное насилие. Даже если пострадавшее лицо не оказывало физического сопротивления.



То есть, по сути любой половой акт без четкого "да", которое могут подтвердить свидетели или, к примеру, расписка - это уголовное преступление, если жертва заявит об этом.



Для сравнения, по ранее действующему закону, привлечение к ответственности возможно только в случае, если были применены угрозы, сила или злоупотребление уязвимым состоянием потерпевшего лица.



Причем теперь вне закона не только "проникновение в тело партнера" без его согласия, но и любые другие действия сексуального характера, дежащие за пределами собственно полового акта. Они в обновленном УК определяются как "сексуальное насилие", а вот с проникновением - "изнасилование".



Что фактически изменится в Украине



Во-первых, расширяется спектр трактовок самого понятия изнасилования. В том числе, речь может идти о принуждении к сексу не физическими действиями, а психологическим давлением и шантажом.



Кроме того, насилие в отношении члена его бывшей или нынешней семьи (мужа/жены), а также лица, с которым подозреваемый состоял в близких отношениях (например, в гражданском браке), станет отягчающим фактом. В частности, за изнасилование постороннего человека обвиняемому грозит от трех до пяти лет тюрьмы, а за аналогичное насилие в отношении супруга - от пяти до десяти лет заключения.



По умолчанию любой секс будет расцениваться правоохранителями как произошедший добровольно, если не подано заявление о преступлении. Так что ходящие по интернету слухи о том, что нужно брать письменную расписку или тем более заверять ее нотариально – не более чем шутки. К тому же даже расписка не будет железным аргументом, ведь и ее можно оспорить – например, заявить, что она была дана под принуждением (разве что ее перед соитием заверят нотариально). Так что юристы могут посоветовать только одно – тщательно выбирать половых партнеров, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.



Еще одно важное новшество - теперь потерпевшее лицо не обязано в процессе судебного расследования доказывать, что оно пыталось оказывать сопротивление сексуальному насилию.



Кроме того, если заявление о сексуальном насилии подано в правоохранительные органы, то отозвать его будет уже нельзя. То есть станет невозможной ситуация, когда жертва забирает заявление, получив за это деньги от подозреваемого или поддавшись на угрозы.



Правоохранители считают, что таким образом перестраховались от мошенников, которые наживаются на таких историях. Ведь за лжесвидетельствование грозит уголовная ответственность.



Что касается расследования таких дел, то в процедуре ничего не меняется, алгоритмы работы остаются прежними, в работе дознавателей также все будет по-старому. Принцип презумпции невиновности по-прежнему действует, сбор доказательств "недобровольного секса" остается на стороне обвинения.



По мнению правоохранителей, резкого увеличения количества заявлений об изнасиловании после вступления закона в силу ждать не стоит. С другой стороны, они рассчитывают, что нововведения помогут выявить скрытые преступления, о которых ранее жертвы не заявляли.



Для тех же, кто хочет с гарантией избежать уголовной ответственности, в соцсетях предлагают распечатать забавный "Акт согласия на проникновение в другого живого человека" и подписывать его со своим половым партнером.







