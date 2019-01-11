Задержки с доставкой почты из-за погоды могут наблюдаться в 9 областях - "Укрпошта"

Руководство "Укрпошты" предупреждает о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины.



"По состоянию на 11.00 пятницы в связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Донецкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской, Черкасской и Одесской областях", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.



В "Укрпоште" подчеркнули, что делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.

