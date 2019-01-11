Повышение зарплаты способствовало инфляции - НБУ

В 2017 году важным драйвером инфляции также был потребительский спрос, который рос благодаря повышению заработных плат. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.



Инфляция по итогам года отклонилась от цели главным образом из-за действия факторов, на которые монетарная политика имеет ограниченное влияние. Речь идет в первую очередь о повышении административно регулируемых цен и тарифов, рост производственных затрат под влиянием повышения заработных плат, повышение мировых цен на нефть в течение большей части года, а также сужение предложения овощей борщового набора за неблагоприятных погодных условий.



"Важным драйвером инфляции также был потребительский спрос, который рос благодаря повышению заработных плат. В январе-ноябре 2018 года реальные заработные платы были на 12,8% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Также в течение большей части года весомыми факторами, которые влияли на экономические настроения, были неопределенность относительно возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом и высокие внешние риски", - добавили в пресс-службе.

