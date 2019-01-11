Ликвидация ЦИКом всех избирательных участков в России законна - Верховный Суд

Верховный Суд признал законным постановления Центральной избирательной комиссии о ликвидации накануне выборов Президента избирательных участков в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.



"Постановление Центральной избирательной комиссии о ликвидации 5 избирательных участков на территории РФ и передаче их юрисдикции к 3 другим зарубежным избирательным участкам в Грузии, Республике Казахстан и Финляндской Республике (границы которых в связи с этим изменены) вынесено с соблюдением прав граждан Украины, для обеспечения их безопасности", - решил Кассационный административный суд Верховного Суда.



Относительно доводов жалобщика о нарушении ЦИКом сроков опубликования оспариваемого постановления Верховный Суд отметил, что в соответствии с законодательством зарубежные избирательные участки являются отдельным самостоятельным видом избирательных участков, на которые распространяется специальный правовой режим.



Верховный Суд подчеркнул, что законодательством не допускается изменение границ и центров одномандатных округов в течение избирательного процесса, тогда как запрет ликвидации или изменения границ зарубежных избирательных участков в законах не установлен.

