В 2019 году Украина должна выплатить более $14 миллиардов госдолга

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре и прогнозе за январь 2019 года, опубликованном на сайте Минфина.



В частности, платежи в иностранной валюте составят около 9 млрд долларов.







В 2019 году необходимо погасить 150,5 млрд грн внутреннего и 121,8 млрд грн внешнего долга. Платежи по обслуживанию внутреннего долга составят 88,7 млрд грн, внешнего - 56,4 млрд грн.

