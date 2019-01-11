Цены на продукты в Киеве являются самыми высокими в стране

Уровень цен продуктов питания в Киеве является самым высоким среди всех украинских городов. Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.



"Столица остается самым дорогим городом Украины. Перед праздниками киевляне покупали продукты дороже, чем в других регионах страны. Анализ данных официальной статистики за последний месяц осени показал, что Киев, Донецк и Закарпатская области имеют самую высокую стоимость социальных продуктов питания. Вместе эти регионы имеют больше половины самых дорогих продуктов из перечня, который мониторится Госстатом", - отметил эксперт.



При этом он добавил, что тройку лидеров антирейтинга среди регионов с самыми высокими ценами возглавляет украинская столица, в которой сразу семь социальных продуктов имеют самую высокую цену среди всех регионов Украины. Второе место делят Донецкая область и Закарпатье с пятью продуктами с высокой стоимостью. Третью позицию занимает Херсонская область с тремя наименованиями продуктов с социальной корзины.



В частности, в Киеве самые высокие цены на следующие продукты:



белый хлеб из муки высшего сорта - 35,9 грн за килограмм, для сравнения - средний показатель по Украине - 21,5 грн. То есть, по его словам, хлеб в столице стоит почти вдвое дороже, чем в других регионах страны;

белый хлеб из муки первого сорта - 20,9 грн, а по Украине - 17,2 грн. Стоимость недорого социального хлеба в столице незначительно превышает средние показатели в Украине;

черный хлеб стоит в Киеве 24,6 грн за килограмм при средней цене - 17,9 грн;

килограмм манной крупы - 15,4 грн, по Украине - 13,6 грн;

яйца - 28,3 грн за десяток при среднестатистической - 24,8 грн;

сахар - 16,8 грн за килограмм, при среднеукраинской - 14,2 грн.



В то же время, по словам Дорошенко, Тернопольская область является регионом с самыми низкими ценами на треть социальной корзины. В тройке регионов с комфортными ценами также Полтавская и Днепропетровская области. Год назад рейтинг регионов с самыми низкими ценами был таков: Львовская, Тернопольская и Запорожская область.



Тройка "лидеров" с самыми высокими ценами за год не изменилась: Киев, Донецкая область, Закарпатья.



При этом он добавил, что жители Донецкой области и Киева должны и самую высокую среднюю заработную плату в стране. Поэтому высокая цена обусловлена более высоким уровнем платежеспособности. В Киеве средняя заработная плата в ноябре составила почти 13900 грн, в Донецкой области - без малого 10000 грн, а на Закарпатье - 8400 грн. Средняя зарплата в стране последнего осеннего месяца составила 9160 грн.

