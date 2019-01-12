ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам в президенты

Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать Виталия Велидченко и Виктора Фаренюка кандидатами в президенты. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные ЦИК в субботу, 12 января.



Отмечается, что Велидченко не внес необходимые для регистрации 2,5 млн гривен залога, а также не внес электронную декларацию, часть документов и указал избирательную программу и биографию на русском языке.



В свою очередь Фаренюк не внес необходимые 2,5 млн гривен залога, отказался от публикации данных и не внес часть документов.

