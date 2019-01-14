Президент Грузии не стала поздравлять Украину с созданием ПЦУ

В пятницу 11 января состоялась первая пресс-конференция новоизбранного президента Грузии Саломе Зурабишвили на которой была затронута и тема предоставления автокефалии Православной церкви Украины.



Отвечая на вопрос журналистки - почему Зурабишвили, как глава государства не поздравила руководство Украины с созданием ПЦУ, Саломе решила придерживаться позиции патриархата Грузинской православной церкви.



"Вопрос автокефалии Украинской церкви - очень важный, ведь мы помним, какое большое значение это имело для нашей страны в 1917 году, когда мы восстанавливали автокефалию Грузинской православной церкви. Для нас это было предпосылкой по обретению независимости. Мне было бы очень легко поздравить Украину с автокефалией, но сегодня я говорю не как частное лицо, а как президент Грузии, поэтому имею большую ответственность. Если Грузинская православная церковь проявляет осторожность из-за последствий, называть которые я сейчас не хочу, но о которых мы знаем, то я, как президент не могу проявлять меньшую ответственность. Думаю, что в этой ситуации мне не надо брать на себя ответственность и делать такие шаги", - сообщила Саломе Зурабишвили.

