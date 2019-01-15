Имбирь признан настоящим лекарственным средством

Исследователи обратили внимание на корень имбиря как потенциальное средство, показанное гипертоникам и диабетикам, пишет "Южный Федеральный". Эксперимент показал: корень имбиря улучшает долгосрочный контроль уровня сахара в крови у лиц с диабетом 2-го типа.



Оказывается, экстракт имбиря взаимодействует с рецепторами серотонина, усиливая их влияние на секрецию инсулина. В целом благодаря имбирю уровень глюкозы в крови может снизиться на 35%, а уровень инсулина повыситься на 10%.



При этом корень имбиря снижает вязкость крови, разжижая ее. Таким образом улучшается кровоток в сосудах, стимулируется их самоочищение от холестериновых отложений. Итог - сокращение риска тромбоза. Также за счет улучшения кровотока и эластичности сосудов, очищенных от отложений, снижается артериальное давление.

