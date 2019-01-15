Турция ответила на угрозы Трампа из-за курдов

Турция продолжит борьбу против сирийских курдов, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести экономические санкции против Анкары. Об этом написал в Twitter советник президента Турции Ибрагим Калын.



"Господин Трамп, террористы не могут быть вашими партнерами и союзниками. Турция ожидает, что США будут уважать наше стратегическое партнерство, и не хочет, чтобы оно было омрачено террористической пропагандой", - написал дипломат.



По его словам, "нет разницы между ДАИШ (арабское название ИГИЛ), РПК (Рабочая партия Курдистана), PYD (курдская партия Демократический союз) и YPG (курдские Отряды народной самообороны).



"Мы продолжим борьбу против них всех", - подытожил Калын.



Как сообщалось, Трамп пригрозил Анкаре экономическими мерами, если Турция решит напасть на сирийских курдов. Об этом он сказал после объявления о начале вывода войск из Сирии.



Ранее в Турции заявили, что начнут отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона.

