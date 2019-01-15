Триумф на чужом «майне»?

Как говорят нередко в Украине, «почалося». Триумф новой структуры – Православной церкви Украины (ПЦУ), известной еще как «священная» (СЦУ), – зиждется на кнуте и прянике, крепко зажатых в руках главковерха и гаранта нации. И он, как ему докладывают, вершит «триумфальный томосо-ход» по Украине, требует у Москвы и Путина показать ему томос и раздает «пряники» тем, кто томос в стране уже видел. Сначала он сделал Героем Украины экс-предстоятеля УПЦ КП, «разжалованного» из патриархов до митрополита Филарета (Денисенко), а потом наградил орденами еще троих счастливцев.



То есть, как и гарант, тоже активных томосоприобретателей – трех бывших митрополитов. Двух из УПЦ МП – Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого) и Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко) и одного из бывшей УАПЦ – митрополита Галицкого Андрея (Абрамчука). Все трое теперь занимают те же посты в ПЦУ-СЦУ.



Но главное – не в том, что все четверо награжденных – формальные отказники и отступники от своих церквей – канонической УПЦ МП и двух бывших раскольничьих УПЦ КП и УАПЦ, сначала признанных каноническими Вселенским патриархом Варфоломеем, а потом торжественно слитых в ПЦУ-СЦУ. За предательство тоже иногда награждают, если его (предательство) кто-то объявляет «богоугодным делом». В Украине создание ПЦУ-СЦУ по инициативе гаранта поставлено в один ряд с обретением независимости, а значит, «пряники», пардон, ордена – вещь оправданная. Но тут дело посерьезнее. Ордена митрополитам – это стимул к тому, чтобы их носители активнее и беспрекословно не только служили ПЦУ-СЦУ, но и наращивали на ее костяк все новое и новое «мясо» – приходы УПЦ МП вместе с их «майном» и верующими прихожанами. Потому как если УПЦ КП и УАПЦ уже полностью влились в новую церковь, то УПЦ МП совсем не хочет ее признавать.



А зариться и поживиться ПЦУ-СЦУ есть на что и есть чем. По последним точно зафиксированным и обнародованным данным, на конец 2017 года в Украине 39,4% граждан считали себя прихожанами канонической УПЦ МП, к раскольничьей УПЦ КП отнесли себя 25,3% опрошенных, к такой же УАПЦ – 4,6%. Соответственно УПЦ МП состояла тогда из 53 епархий и 12 тыс. 69 приходов. В ее клире было 85 архиереев (52 епархиальных и 33 викарных), 12 тыс. 283 священнослужителя, из которых 11 тыс. 312 – священники и 971 – диаконы. В Украине также действует 251 монастырь, где послушание несут 4 тыс. 412 монахов (1 тыс. 685 монахов и иноков, 2 тыс. 727 монахинь и инокинь).



Ордена митрополитам – это стимул к тому, чтобы их носители активнее и беспрекословно не только служили ПЦУ-СЦУ, но и наращивали на ее костяк все новое и новое «мясо» – приходы УПЦ МП вместе с их «майном» и верующими прихожанами. Потому как если УПЦ КП и УАПЦ уже полностью влились в новую церковь, то УПЦ МП совсем не хочет ее признавать

Ставропигия КПЦ, размещенная в «добровольно отжатой» у УАПЦ Андреевской церкви в Киеве, ведь не только не подчиняется церковной власти ПЦУ-СЦУ. Она во главе с архимандритом Михаилом поставлена, чтобы в «духовной колонии» блюсти интересы не украинских церквей, а «церкви-метрополии» и патриарха Варфоломея, который при помощи подаренного томоса фактически превратил Украину в свой полузависимый полуэкзархат

В 17 (по другим данным в 18) духовных учебных заведениях УПЦ МП (Киевская духовная академия, духовные семинарии и училища, богословский университет и кафедра богословия) на дневном отделении обучались 1 тыс. 429 студентов. В ее распоряжении были и крупнейшие монастыри Украины – Свято-Успенская Киево-Печерская лавра и Свято-Успенская Почаевская лавра.Просветительскую деятельность УПЦ МП вели и ведут многочисленные периодические издания и действующие воскресные школы (3707 штук) и 31 братство, а в ее епархиях издается 129 газет, журналов и т.д. Согласно данным отчета Минкультуры Украины, треть всех священнослужителей, две трети всех православных приходов, три четверти всех студентов духовных учебных заведений и почти все православное монашество относятся к УПЦ МП.В это же время и по тем же данным УПЦ КП насчитывала 5 тыс. 114 приходов, 60 монастырей, 18 духовных учебных заведений, 1 тыс. 349 школ, 3 тыс. 479 клириков, 219 монашествующих, 48 СМИ. В УАПЦ было 1 тыс. 195 приходов, 13 монастырей, 8 духовных учебных заведений, 305 школ, 709 клириков, 21 монах, 12 СМИ. Другими словами, всего – имущества и верующих – у УПЦ МП было в два раза больше, чем в двух вместе взятых других крупнейших православных конфессиях, а количество монахов и монахинь – больше в 21 раз.Сторонники новой ПЦУ-СЦУ, правда, утверждают, что у них 7 тысяч приходов, а 44% населения Украины – их прихожане, тогда как в УПЦ МП ходят лишь 20%, но это, как минимум, преувеличение. Вот чтобы все это богатство УПЦ МП, по идее получателей томоса, перешло к ПЦУ-СЦУ, сделав ее одной из мощнейших православных церквей мира, почти равной Русской православной церкви (РПЦ) и ее Московскому патриархату, и нужен «кнут». Но что-то пока не заладилось: на сегодняшний день в ПЦУ-СЦУ перешли только где-то 50 приходов УПЦ МП, а остальные – «в вере стоят». Вот, повторяю, и важен «кнут». Сам гарант его в руки пока не берет, справедливо опасаясь, что религиозная война может оттолкнуть от него и верующих, очень нужных ему в качестве электората 31 марта сего года, и кураторов, которые готовы согласиться с его победой на президентских выборах, если он по-прежнему будет «демократом с майдана». Сложнейшая и, надо отметить, тончайшая работа предстоит. Как верблюда протянуть в игольное ушко.Однако и «кнут» в виде дубинок в руках патриотов в балаклавах уже хлещет вовсю по всей Украине. Только за последние дни, например, красноречиво и показательно были отжаты два храма у УПЦ МП в пользу ПЦУ-СЦУ. В селе Пужайково Балтского района Одесской области в храм УПЦ МП пришли ребята из «Свободы», и, как рассказал их предводитель и экс-председатель Балтского райсовета Виктор Сорока, «после литургии состоялось собрание, и мы начали собирать подписи среди прихожан». Собрали 300 подписей и храм отжали, послав предстоятелю ПЦУ-СЦУ митрополиту Епифанию письмо с просьбой издать указ о получении нового «майна» и назначении в отжатый храм нового священника. Прежний священнослужитель отказался переходить в церковь-«новодел».Аналогичный случай был и в Волынской области в селе Красноволя Маневицкого района. Там еще в конце 2018 года 90% прихожан местного храма проголосовали за переход в ПЦУ-СЦУ и, как теперь заведено, зафиксировали свое решение подписями в протоколе.А недавно глава Маневицкой райгосадминистрации Андрей Линдюк рассказал удивительную историю: «...В село Красноволя, община которого провела процедуру перехода в Православную церковь Украины, приехал епископ Волынский УПЦ (РПЦ) Нафанаил с другими священниками, я так понимаю, чтобы показать, что никакого перехода нет. Но в храм местные жители не допустили. Следовательно, последняя попытка оставить общину в Русской православной церкви не удалась!». Все получилось чинно, благостно, с дубинками...Но ведь и это еще не все. В мире все как-то удивительно связано. Даже в церкви. Не зря упомянуты имя епископа Волынского и Луцкого Нафанаила (Крикоты) и его Волынская епархия УПЦ МП, которую он возглавляет. Недавно его кафедральный храм Всех Святых Земли Волынской в Луцке осаждали «активисты» с дубинками и требовали перейти в ПЦУ-СЦУ. Фактически предлагали взять пример с еще одного «благоразумного патриота в рясе», выходца из Волынской епархии 44-летнего архимандрита Михаила (Анищенко).Именно этот священник 11 января сего года Священным синодом Вселенского патриархата был назначен начальником Киевской ставропигии (представительства) Константинопольской православной церкви (КПЦ), которой и руководит сам главный томосодаритель современности – Вселенский патриарх Варфоломей. Но главное – в другом: архимандрит Михаил – почти классический отступник от своей церкви-матери, конъюнктурно чующий все течения церковной жизни. Еще десять лет назад он служил клириком в упомянутом луцком храме Всех Святых Земли Волынской, потом 10 лет учился в Греции, совершал служение настоятелем храма преподобного Алипия Столпника Константинопольского патриархата в турецкой Анталии и вот теперь, как видим, пошел на повышение, как типичный наместник, надзиратель и смотрящий.Ставропигия КПЦ, размещенная в «добровольно отжатой» у УАПЦ Андреевской церкви в Киеве, ведь не только не подчиняется церковной власти ПЦУ-СЦУ. Она во главе с архимандритом Михаилом поставлена, чтобы в «духовной колонии» блюсти интересы не украинских церквей, а «церкви-метрополии» и патриарха Варфоломея, который при помощи подаренного томоса фактически превратил Украину в свой полузависимый полуэкзархат. То есть создал ПЦУ-СЦУ, формально якобы автокефальную, но на самом деле зависимую от Стамбула. В том числе и в делах имущества.И архимандрит-отступник Михаил, сделавший такую блистательную карьеру в Стамбуле при Варфоломее, будет, скорее всего, строго следить, чтобы интересы «патрона» блюлись неукоснительно. Под флером якобы триумфа ПЦУ-СЦУ, переживающей путешествие гаранта по Украине с томосом, который могут и отобрать. Если Михаил настучит в Стамбул, что главное условие томоса – ПЦУ-СЦУ быть зависимой от Варфоломея – не выполняется, а церковь-«новодел» не хочет делиться «майном». Ведь, как известно, ставропигия в Киеве – не единственная, которую Варфоломей хочет поиметь в Украине......Ей-богу какой-то триумф «томосо-хода» во имя ПЦУ-СЦУ получается с обрезанием. Имущества новой церкви, разумеется. Гарант нации, правда, может попытаться и архимандрита Михаила соблазнить и отвлечь каким-то орденом. Но почему-то кажется, что для Михаила и Варфоломея «майно» дороже – они его так долго ждали, несколько веков, с 1686 года...