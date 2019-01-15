Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице выросла на 10%

В столице за вторую неделю 2019 года зарегистрировано более 13 тысяч больных гриппом и ОРВИ, в целом наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,8%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.



"В столице за 2-ю неделю 2019 года зарегистрировано 13 076 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 11 907). В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года", - сообщили в КГГА.



На сегодня показатель заболеваемости составляет 441,3 (за предыдущую неделю - 401,8) и ниже эпидемического порога на 48,5%.



"В целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,8%. Рост произошел за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело - 7 158 (рост на 11,8%), взрослых - 5 918 человек (увеличение на 7,6%)", - добавили в КГГА.



По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в структуре заболеваемости дети составляют 54,7%, а на предыдущей неделе - 53,8%. Среди школьников заболеваемость выросла на 15,5%: 2 922 случая, составляет 40,8% от общего количества заболевших детей и 22,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.



Он отметил, что в медицинские учреждения за 2-ю неделю госпитализированы 204 человека, из них 165 - дети.

