Трамп сообщил "плохую новость для России" по нефти

Рост добычи нефти в США является "плохой новостью для России". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 января.



"Цены на топливо падают в США, потому что президент Трамп осуществил дерегуляцию энергетики, и теперь мы производим гораздо больше нефти, чем когда-либо", - процитировал президент в Twitter программу Fox & Friends.



"Но это плохая новость для России, почему же президент Трамп мог такое сделать? Думали, он работал на Кремль?" - добавил Трамп.



Тем временем, сегодня цены на нефть опустились ниже 60 долларов за баррель, сменив тенденцию к подорожанию, которая продолжалась на протяжении девяти сессий, во время которого цена выросла почти на 10%, что стало двухлетним рекордом.

